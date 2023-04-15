ارتفاع في درجات الحراره.. الأرصاد الجوية تكشف طقس أول أيام العيد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 05:23 مساءً - قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الارتفاع بدرجات الحرارة الذي تشهده البلاد من المتوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع وتكون ذروة الارتفاع يوم الثلاثاء.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، أنه يمكن نستطيع تخفيف الملابس خلال فترات النهار، وهو أمر طبيعي في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ولكن في حال الخروج مساءً بصحبة أطفال يجب اصطحاب جاكيت خفيف خصوصا مع برودة الطقس مساءا.

طقس عيد الفطر

وكشفت أن يومي الاثنين والثلاثاء يشهدا تكون الأتربة والرمال المثارة بغرب البلاد، السلوم ومطروح وبعض المناطق من سيوة ولكنها لن تؤثر على المناطق الداخلية، مشيرة لضرورة الحذر من الشبورة المائية فترات الصباح الباكر وفترات الليل المتأخرة.

وعن طقس يوم الجمعة الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك تبدأ درجات الحرارة تعود للمعدلات الطبيعية لها، ولكن لن يحدث انخفاضًا بدرجات الحرارة مثل الذي شهدناه الأيام الماضية، ولكن معدلات الحرارة المتوقعة بين الـ26 درجة مئوية لـ28 درجة مئوية وتعتبر الأجواء ربيعية.