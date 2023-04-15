البطريرك العبسى يترأس قداس سبت النور بمصر الجديدة

جدة - نرمين السيد - ترأس البطريرك يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، صلاة تقديس النور، ورش الغار، وصلاة الغروب، والقداس الإلهى للقديس باسيليوس، وذلك بكنيسة القديس كيرلس، بمصر الجديدة.





جاء هذا بمشاركة الإيكونوموس رفيق جريش، راعى الكنيسة، والأب ساسين غريغوار، المرشد العام للشبيبه البطريركية والأب أندريه فرح، راعى كنيسة يوحنا ذهبى الفم، ببيروت. شارك أيضا السفير على الحلبى، السفير اللبنانى بجمهورية مصر العربية، وكشافة أبو الهول.

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