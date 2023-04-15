عاجل.. المتحدث العسكرى: نتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، أن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية، وفى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية.





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