المتحدث العسكري: جاري التنسيق لتأمين قوات مصرية كانت في تدريبات مشتركة مع نظرائهم بالسودان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 07:27 مساءً - أكد العقيد أركان حرب غريب عيد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية.

وقال المتحدث العسكري، في بيان عبر الصفحة الرسمية قبل قليل: وفى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية. وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية.

أكد المتحدث العسكري أن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية، وقال في بيان عبر الصفحة الرسمية من قليل وفى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية .

وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية .