كاتدرائية جميع القديسين تتزين بالأضواء احتفالًا بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - ويترأس قداس العيد، الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب. من المنتظر أن تبدأ صلوات قداس عيد القيامة المجيد فى الثامنة مساء اليوم السبت، بعد أن تدق أجراس الكاتدرائية لتعلن بدء الصلوات.

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