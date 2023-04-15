الأنبا مكاريوس يستقبل محافظ الإسماعيلية للتهنئة بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفى لإيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، وذلك بمطرانية مار مرقس الرسول للأقباط الكاثوليك، بالإسماعيلية، ومعه جمع من المرافقين له من النواب والمستشارين، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيدة.





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