وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتابعان آخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 09:29 مساءً - عقد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، اجتماعاً مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بمقر الوزارة بالدقي لاستكمال مناقشة آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وتجديد عقود القطاع الخاص العاملة بالمنظومة، وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها وحتى الآن، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لبرنامج البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن من حيث التنفيذ والتكلفة، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في المخصصات المالية الموجودة حالياً في المنظومة لتشغيل مصانع التدوير والمدافن.

وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة وضع الأولويات للاستفادة القصوى من الموارد التمويلية الحالية لتشغيل مصانع التدوير والمدافن والمحطات الوسيطة بالمنظومة داخل المحافظات والعمل على الانتهاء منها قبل نهاية العام المالي الحالي، مضيفة أنه تم تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية، والتي ستقوم على استكمال تنفيذ البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص، بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للمدافن والمصانع التي تم تخصيصها بالفعل للعمل بها خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على سرعة تشغيل مشروعات البنية التحتية بمنظومة المخلفات الصلبة من مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة بعدد من المحافظات والتي تم استلامها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة تعطي الأولوية لإنهاء عدد من المشروعات التي بدأ بالفعل تنفيذها على أرض المحافظات في إطار المنظومة الجديدة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لعقود التشغيل بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل خلال الفترة القادمة.

وأكد هشام آمنة حرص الحكومة على تحقيق الاستفادة المثلى من المشروعات التي تم تنفيذها في إطار منظومة المخلفات طبقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع استمرار عمل عمليات الجمع والنقل للمخلفات على أرض المحافظات ومواصلة تقديم خدمات النظافة والجمع، لافتاً إلى أهمية دور القطاع الخاص في تشغيل تلك المشروعات والمساهمة في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستثمارات بما يحقق الهدف النهائي للمنظومة وهو تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فيما يخص تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة وجمع المخلفات والمساهمة في إحداث تغيير حقيقي في مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.