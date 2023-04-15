شكرى يناقش تطورات الوضع بالسودان مع ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى اتصالا مساء اليوم السبت 15 أبريل الجارى، من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للتشاور والتنسيق بشأن التطورات الجارية فى السودان.





وأوضح أبو زيد أن وزير الخارجية حرص على إطلاع المسئول الأوروبى على الجهود التى تبذلها مصر منذ بداية اندلاع الأزمة لوقف العنف الدائر، ودعوتها لجميع الأطراف لضبط النفس ووضع حد للمواجهات المسلحة، حقنا للدماء وحفاظا على مقدرات الشعب السودانى الشقيق. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن جوزيب بوريل أكد خلال الاتصال دعم الاتحاد الأوروبى لمصر فى هذه الجهود، والحرص على التنسيق مع مصر خلال الفترة القادمة للعمل على وقف العمليات العسكرية الجارية فى السودان وتجنب المزيد من التدهور فى الأوضاع الأمنية.

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