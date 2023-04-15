البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة المجيد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ودخل قداسة البابا تواضروس الثانى إلى الكنيسة الكبرى وسط مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بعيد القيامة المجيد، حيث تزينت الكنيسة بالأعلام البيضاء والورود ابتهاجا بالعيد.

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