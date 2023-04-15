أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد القيامة

جدة - نرمين السيد - فيما بدأ موكب المطران الدكتور سامى فوزى فى الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهى، إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة، ثم القساوسة وصولا إلى رئيس أساقفة الكنيسة فى نهاية الموكب الكنسى الذى ينتهى بهيكل الكنيسة.

إذ يبدأ الدخول بإشعال شمعة القيامة وقراءة الصلوات ويستمر موكب الشمعة، إذ يتم إشعال الشموع الصغيرة ويتوقف الموكب فى منتصف الكنيسة مع تكرار الصلوات ثم يستمر الموكب فى الدخول ثانية حتى وضع شمعة القيامة على حامل خاص بها.

بينما رنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "المسيح اليوم قام"، التى تحتفى بقيامة المسيح وترنم كجزء من طقوس قداس عيد القيامة المجيد.