عاجل- السيسى يبحث مع سكرتير عام الأمم المتحدة مستجدات الأوضاع فى السودان

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع فى السودان، حيث أعرب الرئيس السيسى، عن قلق مصر البالغ من تطورات الموقف فى السودان الشقيق، على إثر الاشتباكات الدائرة هناك، مؤكدًا خطورة التداعيات السلبية لتلك التطورات على استقرار السودان، الذى يمر بلحظة تاريخية دقيقة، تستدعى أقصى درجات الحكمة وضبط النفس، ومطالبًا الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطنى، وإعلاء المصالح العليا للشعب السودانى الشقيق.
من جانبه، أكد سكرتير عام الأمم المتحدة، حرصه على التواصل مع الرئيس السيسى، فى ظل الدور الفاعل والمحورى لمصر فى صون الأمن والاستقرار فى المنطقة، خاصةً ما يتعلق بدعم المسار الانتقالى فى السودان، داعيًا كافة الأطراف السودانية إلى وقف الأعمال العدائية، واستعادة الهدوء، وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة، ومشيرًا إلى أن تصعيد القتال سيخلف آثارًا كارثية على المدنيين، ويفاقم الوضع الإنسانى المتأزم فى السودان.
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