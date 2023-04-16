شوارع المحروسة تستعد لعيدى الفطر والقيامة (فيديو جراف)

جدة - نرمين السيد - وأقبل المواطنون على الأسواق، وخصوصا على محال الملابس والحلويات، والتى كانت صاحبة نصيب الأسد. وكان مشهد شراء ملابس العيد فى الصدارة، وترجم ذلك امتلاء شوارع وسط البلد والجيزة والأسواق الرئيسية بالمحافظات بالمواطنين. وشهد شارع العريش فى الجيزة أمواجا من البشر لشراء ملابس العيد، وهو ما تصدر تريند موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ما يؤكد أن الحالة الاقتصادية للمصريين بخير رغم الأزمات العالمية، ويبقى الواقع أكبر رد على مهاترات «الواقع الافتراضى».

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