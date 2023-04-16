محافظ القاهرة: مصر ستظل تمثل دوما رمزا للنسيج الواحد المترابط

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضور المحافظ، مساء السبت، الاحتفال الذى ترأسه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة عيد القيامة بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين وكبار رجال الدولة. وهنأ محافظ القاهرة الأخوة المسيحيين بالعيد.

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