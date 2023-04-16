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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 17-4-2023

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 17-4-2023

مهنياً: لا تجازف بما تملك إطلاقًا، وأنصح لك تقديم بعض التنازلات التي يمكن أن تساه في حل المشاكل العالقة منذ مدة.

عاطفياً: أعد النظر في بعض القرارات أو المواقف التي أثارت سابقاً تحفّظ الحبيب أو استياءه، وأوضح له وجهة نظرك بصراحة فتكسبه.

صحياً: تواجه بعض التشنّجات اليوم، وإمكان تعرض احد المقربين لحادث كبير.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 17-4-2023

مهنياً: قد يحمل هذا اليوم بعض الفرص المهنية وخصوصاً أنه يشكل زاوية جيدة مع الزملاء وأرباب العمل لنيل ثقتهم مجدداً.

عاطفياً: تفهم الشريك لك مهم للاثنين معاً، لكنّ التساهل أحياناً يمكن أن يعقد الوضع بعض الشيء ويوصلكما إلى الطريق المسدود.

صحياً: تطور الأجواء إيجاباً يشعرك بالراحة وتنعكس الأمور على الصعيد الصحي.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 17-4-2023

مهنياً: تكون تحركاتك ناجحة وموفقة، وتستعيد بعض الأوراق الضائعة التي تتضمن معلومات مهمة قد تفضح الكثيرين.

عاطفياً: عليك أن تتخذ قراراً حاسماً بشأن علاقتك بمن تحب قبل تفاقم الأمور نحو الأسوأ والوصول إلى الطريق المسدود.

صحياً: حان الوقت لاتخاذ القرار المناسب للتخلص من الإحساس بالضعف والانهيار.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 17-4-2023

مهنياً: عليك أن تعيد النظر في بعض توجهاتك ولا سيما تلك التي تراودك شكوك حولها لئلا تقع المطبات التي قد تسبب لك متاعب.

عاطفياً: لا تستغرب ظهور تباين في الآراء واحتدام بعض النقاشات، أنت معرّض لارتكاب الهفوات وتوسيع المسافة بينك وبين الشريك.

صحياً: لا تيأس بل تابع العلاجات الصحية التي بدأتها، النتائج تظهر تباعاً.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 17-4-2023

مهنياً: يعِد هذا اليوم بمصالحة وبعودة الأمور إلى نصابها شرط تقديم اعتذار أو تنازل لبعض الزملاء الذين تطاولت عليهم أخيراً.

عاطفياً: لا تقف حائراً ولا تُخاطر بعلاقتك، بل شغّل عقلك واصغِ إلى قلبك وحدسك قبل أن تتفوه بأي كلمة يمكن أن تجرح مشاعر الحبيب.

صحياً: تجنب المأكولات الغنية بالسمن أو الزيت غير النباتي، وابتعد قدر الإمكان عن الحلويات العربية.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 17-4-2023

مهنياً: يجعل هذا اليوم الزملاء أكثر تعاطفاً معك في مشروع كبير في طريقه إليك، فيساندونك في كل خطوة تقدم عليها ويشجعونك.

عاطفياً: لا يتطلب الأمر تدخل أحد لتطرية الأجواء بينك وبين الشريك وتقريب القلوب، يكفي أن تتصارحا وتحددا نقاط الخلاف الواجب حلها.

صحياً: أمامك خياران أصعبهما مر: إما الحمية أو التفريط في صحتك.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 17-4-2023

مهنياً: يحصل تغيير ما يطال أمورمك الشخصية أو مجال عملك ولكنك تتمكن من تحقيق الكثير من الأهداف.

عاطفياً: لن تجد نفسك في موقف حرج وتتأقلم مع ظرف صعب ولا تتنازل عن حق لك طالما أنك مقتنع أنه لك وناضلت طويلاً من أجله.

صحياً: حادث سببه الضباب الكثيف أو المياه، لكن الأضرار خفيفة وتخرج منه سليماً معافى.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 17-4-2023

مهنياً: تُمتحن شعبيتك وتحاسب بحزم على أخطائك وربما تقع ضحية أصحاب النيات السيئة الذين ينصبون لك فخاخاً.

عاطفياً: أنت مسالم بطبيعتك لكنك تميل إلى تضخيم الأمور هذا اليوم وإلى فرض الرأي بالقوة، وهذا أسلوب لا يحبذه الشريك ولن يرضى به.

صحياً: على الرغم من تمتعك بالحيوية والنشاط تشعر بتعب نفسي بعض الشيء.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 17-4-2023

مهنياً: تشعر بأن الأمور تسير بشكل جيد، وتعيد ترتيب بعض الأفكار وتناقشها مع أرباب العمل في محاولة منك لإقناعهم بها.

عاطفياً: تحاش النزاع والجدال مع الحبيب، لئلا يتطوّر سلبياً ودراماتيكياً ويتأزّم من دون أي سبب وجيه، وربما تكون النهاية غير مستحبة.

صحياً: تحيط بك طاقة سلبيّة تؤثّر في طباعك وتصرّفاتك وتجعلك عدائياً بعض الشيء مع محيطك.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 17-4-2023

مهنياً: إبحث عن أصحاب الخبرة واطلب النصائح، ومن الأفضل ألا تقوم بأي تحركات جديدة حفاظاً منك على الاستقرار.

عاطفياً: تواجه ضغوطاً شديدة، فكُن جاهزاً ومتسلّحاً بالهدوء وطول البال لتخرج منتصراً وتكسب قلب الشريك مجدداً.

صحياً: إذا كان المرض يخيفك وترفض ملازمة الفراش فما عليك سوى الانتباه إلى صحتك ونوعية طعامك.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 17-4-2023

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرص تأتي عن طريق شراكة، وعن عقود واتفاقات جديدة تفتح أمامك أبواب الاسثتمارات الكبيرة.

عاطفياً: تناقش قضية زوجية ربما ويُخشى بعض البلبلة أو الغضب، فكن حذراً جداً ولا تصعّد المواقف إذا شعرت بهذا المناخ.

صحياً: كثرة تناولك الطعام تؤدي إلى زيادة وزنك من دون أن تشعر بذلك، فتضطر عندها إلى المعاناة للتخلص منها.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 17-4-2023

مهنياً: الحظ يحالفك ما يشير إلى عملية بيع ناجحة، أو دورة تثقيفية أو علمية أو إعلانية تبشّر بالنتائج الجيدة والإيجابية على غير صعيد.

عاطفياً: لا تجرح كبرياء الحبيب حتى لو كان قاسياً معك، تريث هذا اليوم ولا تتسرّع في إطلاق الأحكام أو إعلان مواقف متشدّدة.

صحياً: صحتك هذا اليوم قوية وممتازة بفضل الرياضة وأوقات الترفيه التي تمضيها مع الآخرين.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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