المواد البترولية: الدولة وفرت للأسواق احتياجاتها وهناك وفرة

وقال بدوى، إن هناك زيادة ضخ كميات البنزين بأنواعه فى السوق المحلية من 20 مليون لتر يومياً إلى 25 مليون لتر يومياً بزيادة نسبتها 20%، وزيادة ضخ كميات السولار من 50 مليون لتر يومياً إلى 55 مليون لتر سولار يومياً بزيادة 10%، وهو ماياتى تزامنا مع لجوء المواطنين لعمل كعك العيد وعيد الفطر نتيجة للسفر والتنقلات حيث قررت وزارة البترول زيادة الأرصدة الاستراتيجية الاحتياطية من البنزين والسولار على مستوى الجمهورية خاصة محافظات الصعيد وسيناء.
وأشار نائب رئيس شعبة المواد البترولية إلى أن قطاع البترول يعمل جاهدا على تأمين امدادات الوقود لمحطات البنزين وضخ مليون أسطوانة من البوتاجاز وتشغيل مصانع التعبئة البوتاجاز علة مستوى محافظات الجمهزرية بكامل طاقتها الانتاجية والذى يقدر بنحو 90 ألف طن فضلا عن إضافة حصص إضافية للاستخدام التجارة يتم توزيعها وفقا لحجم الطلب فيها.
وهناك غرف عمليات وطورئ تعمل على مدار الساعة وحتى منتصف الليل لخدمة العملاء، مؤكدا أن الشعبة لم تتلقى أى شكوى من التجار والوكلاء والموزعين من عدم توافر المنتجات نتيجة زيادة الطلب، مستبعدا حدوث أى نقص فى المواد البترولية.
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