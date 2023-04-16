وزير التنمية المحلية يهنىء البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 11:23 صباحاً - هنأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد ، داعياً الله عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا على جميع الأخوة الأقباط وأن يديم المحبة بين جميع أطياف الشعب المصري داخل وخارج مصر ويحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي/ رئيس الجمهورية.

وفى أجواء تسودها روح المحبة والسلام حرص السادة المحافظين علي تقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد وزيارة كنائس الطوائف المسيحية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية وعدد من الأذرية بالمحافظات بحضور القيادات التنفيذية والشعبية .

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعه وطن واحد وآمال واحدة لبناء دولة قوية تقوم على الأمن والإستقرار ، جاء ذلك خلال زيارته لمطرانية فاقوس لتقديم التهنئه لنيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان بعيد القيامة المجيد ، ومن جانبه أعرب الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان عن إمتنانه لزيارة المحافظ ومرافقوه من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي .

كما قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، بتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد وزيارة كنائس الطوائف المسيحية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية بالمحافظة، وبدأت الزيارة بكنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، حيث كان في استقبال محافظ الأقصر والوفد المرافق له، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعدد من القيادات الدينية للكنيسة الأرثوذكسية.

ثم توجه محافظ الأقصر إلى مقر الكنيسة الإنجيلية وكان في استقباله القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر وعدد من القيادات الدينية للكنيسة.

كما توجه المحافظ إلى مقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع كورنيش النيل، حيث كان في استقبال المحافظ الأنبا عمانوئيبل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر.

وأكد محافظ الأقصر، على روح الأخوة والمودة والتسامح التي تجمع بين أبناء الشعب المصري ، وأن المصريين جميعا شركاء في بنيان واحد ونسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان، وأن مصر ستظل دائما بإذن الله بلد الأمن والأمان.

كما قام محافظ الأقصر بتقديم التهنئة لأطفال جمعيتي أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية، وجنود المسيح القبطية الأرثوذكسية بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد.

ووجه المحافظ التهنئة للأطفال بمناسبة الاحتفالات .

كما ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وفداً لمشاركة الأخوة الأقباط إحتفالاتهم بعيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء بمدينة بنها، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وكان في إستقبال "المحافظ" والوفد المُرافق له نيافة المطران مكسيموس أسقف بنها وقويسنا وتوابعها على رأس جمع من الآباء والكهنة والقساوسة، الذي أعرب عن سعادته للمحافظ والوفد المرافق له ولجميع قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان، الذين حرصوا على حضور القداس مشاركةً لأخوتهم فرحتهم بالعيد المجيد.

فيما قَدَّم "محافظ القليوبية" التهنئة لنيافة المطران مكسيموس أسقف بنها وقويسنا وتوابعها، وللإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً أن هذا العيد هو مناسبة سعيدة لمصر كلها فالشعب المصري كيان ونسيج واحد مسلمين ومسيحيين، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، ويعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه وإستقراره، مشيراً إلى أن مِصْرَ بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التى يمر بها العالم، وسوف تبقى منبعاً للسلام والمحبة، مُشيراً بأن الدولة المصرية ضربت أروع الأمثلة فى التنوع وحقوق الإنسان وممارسة حقيقية للمواطنة بعيداً عن الشعارات، تحت قيادة سياسية واعية.

كما قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بزيارة كنيسة مار جرجس والكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية بمدينة الفيوم، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

و كان فى استقبال المحافظ والوفد المرافق له نيافة الأنبا إبرام مطران الفيوم، والقس سمير يونان راعي الكنيسة الإنجيلية بالفيوم، وممثل الكنيسة الكاثوليكة، وعددا من القساوسة ورعاة الكنائس بالمحافظة.

قدم محافظ الفيوم تهانيه للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، مشيراً إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التى يمر بها العالم.

وقال محافظ الفيوم، خلال كلمته أن المصريين يضربون أروع الأمثلة فى مشهد يتكرر كل عام خلال احتفالهم بالأعياد مسلم ومسحى، لا فرق بين مسلم ومسيحى، يجمعهم هدف واحد وهو أن تتخطى بلدنا الصعاب والتحديات، داعيا الجميع مسلمين ومسحيين بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله، وأن تدوم المحبة والاخوة بيننا.

ومن جانبهم، أعرب مطران الفيوم، والقساوسة عن بالغ شكرهم لمحافظ الفيوم، وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والمهنئين، مشيرين أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، داعين الله أن يديم على مصر وشعبها الأمن والمحبة والسلام، خاصة أن هذه الفترة بها أعياد كثيرة لإخواننا المسلمين والمسيحيين.

كما زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عدد من كنائس المحافظة، لتهنئة الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد رافقة خلالها المهندس عمروعثمان نائب المحافظ وعدد من الأجهزة التنفيذية .والدينية

وأكد المحافظ، بكلمته خلال جولته لتهنئة الأقباط بكنائس:، القديس نيقولاس، وسانت أوجيني، وماري مرقص، بمدينة بورفؤاد أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هذه المناسبات العظيمة تؤكد على الوحدة والنسيج الوطني الواحد بين المصريين والذي يتجلى في مشاعر الاحتفال بين جميع أبناء مصر، الذين يحتفلون سويًا في جميع المناسبات والأعياد.

كما شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة ماري جرجس بطنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ووجه محافظ الغربية خالص التهاني القلبية إلى أقباط مصر عامة وأقباط الغربية بصفة خاصة، مؤكدا على عمق العلاقة بين نسيج الوطن الواحد، مشيراً إلى تصادف هذا العام لاحتفال الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيدة، مع احتفال المسلمين بعيد الفطر المبارك، داعياً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ورحب نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، بمحافظ الغربية وجمعه الكرام، والذي يحرص دائما على مشاركتنا الاحتفالات والمناسبات المختلفة، كما أشار إلى اللمسة الطيبة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوزيع الهدايا على المصلين والأطفال في كافة الكنائس بمحافظات مصر.