وزيرة البيئة تشارك الأخوة الأقباط احتفالات عيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، وذلك بحضور لفيف من السادة الوزراء والمحافظين والكتاب والإعلاميين والفنانين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.





وأعربت وزيرة البيئة، عن خالص التهاني القلبية وصادق الأمنيات إلى الأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مؤكدة أن الشعب المصري نسيج واحد؛ يجمعهم وطن وآمال واحدة في بناء مصر المستقبل على مر العصور، مُتمنية من الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا، وجميع المواطنين الأقباط، بوافر الصحة ودوام التوفيق، وأن يديم على وطننا ومواطنيه الخير والأمن والسلام. وأثنت الدكتورة ياسمين فؤاد على التعاون المثمر مع قداسة البابا تواضروس الثانى فى تعزيز دور الكنيسة فى الحفاظ على البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ ، مؤكدة على دور الكنيسة كشريك فاعل من أجل رفع وعى المواطنين بأهمية الـتشارك فى العمل المناخى والبيئى وتعزيز قيم العمل التطوعى وتبنى الانتاج والاستهلاك المستدام.

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