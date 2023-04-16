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السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

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أحمد عبد الرؤوف 2023-04-16 12:07 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، التى يضرب المصريون فيها المثل العظيم فى الترابط والتضامن والوحدة الإنسانية.

وأضافت: أدعو الله فى هذه المناسبة أن يديم على بلدنا الأمن والأمان والاستقرار.. كل عام وأنتم بخير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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