مفتى الجمهورية: حرمان الإناث من الميراث من تقاليد الجاهلية

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم: إنَّ حرمان الإناث من الميراث مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من تقاليد الجاهلية التى جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التى توعد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب.





جاء ذلك خلال لقائه الرمضانى اليومى فى برنامج "القرآن علم الإنسان" مع الإعلامى حمدى رزق، الذى عرض على فضائية صدى البلد اليوم، مضيفا فضيلته أن الشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة بعدم مساواة ميراثها بميراث الرجل فى بعض الحالات، فالمتأمل فى الشرع الشريف يجد أنه ضبط أمر الميراث، ولم يجعله مستندا إلى تمييز الذكورة على الأنوثة، وإنما جعل له حكما ومعايير موضوعية.

وشدد فضيلته على أن الزعم بأن الإسلام ظلم المرأة ومنحها نصف الرجل فى الميراث مطلقا ينطوى على مغالطات جسيمة، وهو أمر مناف للواقع تماما؛ لأنه يعتبر المرأة محصورة فى: البنت، والأخت، فى حين أن المرأة فى فقه المواريث تشمل أيضا: الأم، والزوجة، والجدة، وبنت الابن، والعمة، والخالة... إلخ، كما أنه يختزل ميراث المرأة فى حالات قليلة محدودة فقط، والأمر ليس كذلك، فإن من يستقرئ أحوال المرأة فى الميراث يجد أن لها ثلاثين حالة: تساوت مع الرجل فى بعضها، أو زادت عليه، أو ورثت ولم يرث هو فى بعضها الآخر.

وتابع: أما الحالات التى يزيد فيها ميراث الرجل عن ميراث المرأة فهى واردة على سبيل الحصر، ترث فيها الأنثى نصف ميراث الذكر بالحكم والنص القرآنى من الله تعالى، وقد جعله الله عز وجل حكما خاصا لازما لهذه الحالات المحدودة غير متعد لغيرها من بقية الحالات، فجعل ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل فى أربع حالات فقط ولم يجعله عاما أو قاعدة أساسية للتوريث.

ووجه فضيلة المفتى نداء لمن يأكل حق المرأة فى الميراث قائلا: اتقوا الله سبحانه وتعالى فى أملاك النساء، فإن الله سائل كلا منا عن المال الذى أخذه جبرا عن صاحبه أو بالحياء منه، فالرضا الصحيح هو مبدأ أصيل فى المعاملات المالية وعند توزيع التركات.

وأضاف: كان أول تطبيق لقواعد الميراث للمرأة فى الإسلام عندما جاءت زوجة سعد بن الربيع بعد أن استشهد فى غزوة أحد تشتكى له أن أخا زوجها قد أخذ ميراث زوجها على عادة العرب فى ذلك الوقت، فدعا النبى صلى الله عليه وآله وسلم أخا سعد بن الربيع بعد نزول آيات المواريث، وقال له: "أعط ابنتى سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقى فهو لك".