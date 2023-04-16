السكة الحديد تعلن عودة مسير قطارات خط الشرق برحلتها الكاملة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 08:24 مساءً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، أنه اعتبارًا من يوم غد الاثنين 17 أبريل 2023، عودة حركة مسير قطارات خط الشرق لجداولها السابق الصادر في أول يناير 2023.

عودة مسير قطارات خط الشرق

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صدر اليوم، أن ذلك يأتي ذلك بالتزامن مع الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع نفق أحمد عرابي أسفل خطوط السكة الحديد بحوش محطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، مع إعادة مسير قطارات رقم 332 و343 و1112 و1418 للمسير طريق خط الشرق وبنفس جداولها السابقة قبل البدء في أعمال تنفيذ مشروع نفق أحمد عرابي.

وأعربت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها دائما لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة وتوفير سبل الراحة لجمهور الركاب.

وسبق أن أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات جديدة بشأن تشغيل قطارات عيد الفطر المبارك على خطوط السكة الحديد بالوجه القبلي.

وجاءت مواعيد تشغيل القطارات الإضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك كالتالي:

- تشغيل قطاري 1940 - 1941 بين القاهرة - أسوان وبالعكس:

- اعتبارًا من يوم 16 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات VIP مكيفة رقم 1940 من القاهرة - أسوان حتى يوم 28 أبريل 2023 يتحرك من القاهرة الساعة 21:50 يصل أسوان 10:05 اليوم التالي.

- اعتبارًا من يوم 17 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات VIP مكيفة رقم 1941 من أسوان - القاهرة حتى يوم 29 أبريل 2023 يتحرك من أسوان الساعة 22:30 يصل القاهرة 11:15 اليوم التالي.

- تشغيل قطاري 1942 - 1943 بين القاهرة - أسوان وبالعكس:-

- اعتبارًا من يوم 16 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار مخصوص روسي ثالثة مكيفة رقم 1942 من القاهرة - أسوان حتى يوم 28 أبريل 2023 يتحرك من القاهرة الساعة 16:55 يصل أسوان 05:15 اليوم التالي.