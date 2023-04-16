التعليم: ندرس السيناريوهات المتعلقة بامتحانات الثانوية السودانية هذا العام

جدة - نرمين السيد - قال شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تدرس كافة السيناريوهات المتعلقة بموعد امتحانات شهادة الثانوية العامة فى دولة السودان والتى يجريها 21 طالبا مصريا هذا العام، مؤكدا أنه فى حال تأجيلها لأى سبب طارئ سيتم الإعلان عن ذلك رسميا.





وأضاف "زلطة" فى بيان، اليوم الأحد، أن الوزارة تنسق بشكل دائم ومتواصل مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، للاطمئنان على سلامة البعثة التعليمية المصرية، البالغ عددها 151 مدرس وإدارى، وأوضاع الطلاب المصريين بدولة السودان الشقيق، نظرا لتطورات الأحداث الراهنة هناك. وتناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى البعثة التعليمية المصرية والطلاب المصريين فى السودان بأهمية التواصل المستمر مع السفارة المصرية فى الخرطوم فى حال احتياجهم لأى دعم أو فى حال تعرضهم لأية مخاطر تهدد سلامتهم. وتنظم الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، امتحانات الثانوية السودانية كل عام، وتنطلق فى شهر مايو، ويخوضها بعض الطلاب المصريين أبناء البعثة المصرية بالسودان.

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