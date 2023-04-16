جرافيتى العمرة.. طقوس شعبية لاستقبال العائدين من عمرة رمضان فى قنا (صور)

جدة - نرمين السيد - طقوس وعادات، لم يدخرها المصريون فقط فى الأكل والشرب خلال شهر رمضان المبارك، ولكن ينشط الجميع فى شتى المناحى الدينية والثقافية والرياضية، خلال الشهر الكريم، إلا أنه من بين تلك الطقوس، تبرز رحلات العمرة بالأراضى المقدسة، لما فيها من روحانيات تتعلق بها القلوب، يصاحبها ظهور للسمات الفنية الأصيلة لفن الجرافيتى أو رسومات الحج والعمرة.





تلوين واجهات المنازل



تبدأ العائلات فى مراكز محافظة قنا، بالاستعدادات لاستقبال العائدين من رحلات العمرة، احتفالا بعودتهم من الأراضى المقدسة، والتى تبدأ بتلوين واجهات المنازل، لتصبح مزخرفة وملونة بجداريات تبرز خطوات الرحلة من السفر بالطائرة أو السفن، والمزارات المقدسة بالكعبة المشرفة ومسجد الرسول عليه السلام.

يقول محمود عبدالهادى، فنان، لـ"دوت الخليج"، إن جداريات الحج والعمرة، تنشط أعمالها وتظهر جلية على جدران المنازل خاصة فى القرى والنجوع، فى موسمى الحج وشهر رمضان، كنوع من أنواع المظاهر احتفالا بعودة الحجاج من الأراضى المقدسة، لتصبح تقليدًا وتراثًا شعبيًا أصيلًا.

المادة البصرية



يشير عبدالهادى، إلى أن المادة البصرية التى تشكلها الرسومات على الجداريات، تستوحى من المزارات المقدسة والمناسك فى الحج والعمرة، والتى تبدأ من رحلة السفر، سواء أكانت بالطائرة، فترسم طائرة، أو بالسفن والبواخر، أو حتى عن طريق البر بالأتوبيسات، ولقد كان فى السابق يتم رسم الجمال المحمل بهودج لما كانت تلك هى الوسيلة الوحيدة للسفر.



مراسم استقبال الحجاج



ويضيف صابر أبوالحجاج عوض، من الأهالى، لـ"دوت الخليج"، إنه استعان بأحد الفنانين لرسم مظاهر العمرة، لاستقبال والدته التى ذهبت لاداء طقوس العمرة خلال شهر رمضان، خاصة وأن هذا الامر يعتبر من مراسم استقبال الحجاج والمعتمرين، مشيرًا إلى أن الفرحة تكتمل باكتمال المظاهر على واجهة المنزل.

ويتابع عوض، أن الرسومات التى اعتاد الفنانون رسمها وتدوينها هى عبارة عن رسمة للمسجد النبوى وأخرى للكعبة المشرفة، بالاضافة إلى رسومات أخرى منها وسيلة المواصلات وغار حراء، وتدوين آيات من كتاب الله عز وجل، مؤكدًا أن تلك الطقوس لابد من اتمامها لبيان الفرحة والسرور واستقبال العائدين من الاراضى المقدسة.

دلالات تاريخية



ويرى عاطف قناوى، باحث أثرى، أن الفنون والرسومات الجدارية، التى تزين واجهات المنازل، فى موسم العمرة والحج، لها دلالات تاريخية وموضوعيه، تعبر رحلة المسلم لأداء فريضة الحج، لافتا إلى أن هذه الرسومات وجدت عبر العصور الإسلامية المتأخرة سواء ببعض التحف المنقولة أو بأطلال المبانى الأثرية التى لازالت موجودة حتى الأن فى أطلال المبانى الأثرية كما هو الحال بمنطقة نجع تركى بأبوتشت والتى كانت استراحة للحجاج على طريق درب الأربعين.

ويضيف قناوى، أن الرسام الشعبى يستخدم فى جداريات الحج، أبسط الأدوات التى لا تتعدى فرشاته وألوانه الزيتية البسيطة، والسقالة المصنوعة من الخشب، ليخرج منها لوحات غاية فى الدقة والبراعة، تؤرخ برمزية متفردة لمسيرة الحاج فى رحلته إلى الأراضى المقدسة، مشيرا إلى أن هذه الجداريات شغلت اهتمام الباحثين المصريين والأجانب، باعتبارها ظاهرة شعبية تستحق الدراسة.