جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة، الشكر لقناتى الحياة والناس على ما تقومان به من نقل متميز لصلاتى القيام والتهجد من مسجد الإمام الحسين وما يخصصان لذلك من وقت فى مساحة بثهما.





وقال الوزير عبر صفحته بفيسبوك: "شكرا للمتحدة للخدمات الإعلامية.. شكرا لكبار القراء الذين يحيون هذه الشعائر.. شكرا لرجال الأوقاف القائمين على هذا العمل الساهرين عليه.. شكرا لكل من أسهم فى ذلك بجهد أو رأى أو توجيه ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يوجه الشكر لـ«المتحدة» على بث التراويح والتهجد من مسجد الحسين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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