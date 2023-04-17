وزير القوى العاملة لـ وفد سامسونج: نتعاون مع المشروعات التى تُوفر فرص العمل

جدة - نرمين السيد - التقى حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، وفدًا من إدارة شركة سامسونج مصر، برئاسة جون سو جونج، رئيس مجلس الإدارة، ورحب "شحاتة" بالتعاون مع الشركة، ووجه الإدارات المُختصة بالإستجابة لطلب إدارة سامسونج مصر بزيارة الشركة للوقوف على أوجه التعاون، خاصة فيما يخص ملف التدريب المهنى وتبادل الخبرات،والتعاون فى توفير فرص العمل التى تطلبها فى ظل توسعاتها الجديدة.





وقال "شحاتة"، إن الوزارة حريصة أيضًا على تقديم كافة أشكال التعاون لمساندة كافة المشروعات الإستثمارية المحلية والأجنبية التى توفر فرص العمل، وتساند هيكل الصادرات المصرية. وبحسب بيان صحفى، أوضح جون سو جونج، للوزير أن الشركة حريصة على متابعة وتنفيذ كافة تشريعات العمل فى الدولة المصرية، وكذلك التوسع فى السوق المصرى من خلال فتح فروع جديدة، مُشيرًا إلى أن السوق المصرى يُعتبر من الأسواق الواعدة، وبوابة لتصدير منتجات الشركة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تُصدر 85% من إنتاجها من الاجهزة الإلكترونية لأسواق 50 دولة بمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية وعدد من دول قارتى أفريقيا وأوروبا، حيث تبلغ إجمالى استثماراتها 270 مليون دولار أمريكى، أن الشركة يعمل بها فى مصر 3300 عامل، وأن التوسعات الجديدة تستهدف تعيين 600 عامل أخرين. حضر اللقاء من إدارة الشركة، يون سو كيم، خبير الموارد البشرية، وهادى بركات، رئيس قطاع الموارد البشرية، وآلاء طارق، مترجمة بالشركة، ومن الوزارة، إيهاب عبدالعاطى، المستشار القانونى للوزارة، وآمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.

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