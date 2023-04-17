الأرصاد تحذر من الانخداع فى ارتفاع درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه يعقب هذا الارتفاع انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة، لتصل درجة الحرارة العظمى إلى 27 درجة مئوية اعتبارا من يوم الخميس ودرجة الحرارة الصغرى لا تتعدى 15 درجة مئوية أى فرق 12 درجة مئوية عن درجة الحرارة العظمى والصغرى.

ونصحت بعدم ارتداء الملابس الصيفية وخصوصا للأطفال، تحديدا خلال فترات الليل منعا للإصابة بنزلات البرد، لافتة إلى أنه من الممكن تخفيف الملابس وارتداء ملابس خريفية. أو اصطحاب جاكت خفيف أثناء الخروج ليلا.