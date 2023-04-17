وزير الرى يتابع استعدادات تنظيم أسبوع القاهرة السادس للمياه «صور»

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة الترتيبات الجارية للإعداد لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من 29 أكتوبر الى 2 نوفمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وقال الدكتور سويلم إن عنوان أسبوع القاهرة السادس للمياه العمل على التكيف فى قطاع المياه من أجل الاستدامة يعكس اهتمام الدولة المصرية الكبير بمجال المياه وعلاقته بالتغيرات المناخية، وهو ما يعد استمرارا للمجهودات المبذولة فى هذا المجال والتى تمثلت فى عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه فى شهر أكتوبر الماضى تحت عنوان المياه فى قلب العمل المناخى، بالإضافة لفعاليات المياه التى عقدت فى مؤتمر المناخ الماضى COP27، وفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عقد فى نيويورك خلال شهر مارس الماضى، والتى سعت مصر خلالها لإبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية فى هذه المحافل الدولية المهمة.



وأضاف أن أسبوع القاهرة السادس للمياه سيعقد قبيل مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يتم رفع نتائج وتوصيات الأسبوع للعرض والمناقشة خلال فعاليات مؤتمر COP28.

ويهدف الأسبوع لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخى، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

ومن المقرر مشاركة وفود وزارية ورسمية من معظم دول العالم بالإضافة لممثلى العديد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا المياه، وسيضم الأسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، كما يشتمل الأسبوع أيضا على مؤتمر علمى يتضمن العديد من الأنشطة العلمية والفنية لعرضها فى 5 جلسات فنية متخصصة.



كما سيتم عقد 4 مسابقات خلال الأسبوع هى مسابقة أفضل الممارسات الزراعية للمحافظة على المياه، ومسابقة أطروحة الثلاث دقائق والتى يتقدم لها طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية، ومسابقة شباب المبتكرين فى مجال المياه والتى تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM، ومسابقة أفضل مشروع تخرج.

كما سيتم تنظيم معرض بالتوازى مع أنشطة الأسبوع، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة فى قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها فى مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.



عقد الاجتماع بحضور المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، والسفير رفيق خليل المستشار السياسى للوزارة، والدكتورة يسرا علام مستشار الوزير للإتصال والعلاقات الخارجية، والدكتور عمرو فوزى مدير عام الموارد بقطاع التخطيط، والمهندس مصطفى سنوسى معاون الوزير لشئون مياه النيل، والمهندس احمد عمر بالمكتب الفنى للوزير، وفريق عمل الإعداد لأسبوع القاهرة السادس للمياه.