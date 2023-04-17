وقال محافظ الجيزة فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين إنه تم توقيع العقد فى الأسبوع الأول من الشهر الجارى، موضحا أنه سيتم بعد 18 شهرا الاحتفال بنجاح المشروع.
وأشار راشد إلى أنه سيتم الاعتماد على الكتلة السكانية الكبيرة التى تتمتع بها محافظة الجيزة إلى جانب المناطق الصناعية والأراضى الزراعية بمراكز ومدن المحافظة والتى ينتج عنها جميعا كم هائل من المخلفات التى يمكن الاستفادة منها لتغذية تلك الصناعة، لافتا إلى أن تلك المحطة ستسهم فى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتقليل انبعاثات تلوث الهواء إلى جانب تعظيم الاستفادة من القيمة الاقتصادية للمخلفات.
يذكر أنه تم خلال الشهر الجارى توقيع عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية أول محطة لتحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بتكلفة إجمالية حوالى 120 مليون دولار كاستثمار مباشر، وهو مايعد خطوة فارقة فى الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم الموافقة على بدء التنفيذ فى 8 محافظات كمرحلة أولى من أصل 16 محافظة، وهى الجيزة "أبو رواش"، الغربية، الإسكندرية "مرغم"، الفيوم "إطسا"، البحيرة "أبو المطامير"، دمياط "أبو جريدة"، المنوفية "أشمون"، والشرقية "الحسينية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الجيزة: إقامة أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية فى أبو رواش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.