وزيرة الهجرة تطمئن على أوضاع الطلبة المصريين بالسودان

جدة - نرمين السيد - وأكدت السفيرة سها جندى أن هناك تنسيقا مستمرا مع الخارجية المصرية والسفارة المصرية والقنصلية بالسودان، بجانب التواصل مع ممثلى مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج "ميدسى"، وكذلك رموز الجالية بصورة مباشرة، لضمان سلامة أبناء الجالية المصرية بالسودان، وبشكل خاص الطلاب المصريين الدارسين، مع اقتراب موعد الامتحانات، مشيرة إلى أننا سندرس كل السيناريوهات والبدائل، حرصا على مستقبلهم، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يصلنا أية تأكيدات لوفاة أو إصابة أى طالب مصرى خلال الأحداث التى تشهدها السودان، متمنية السلامة للجميع، ومطالبة الشباب بالالتزام منازلهم لحين استقرار الأوضاع.

وتابعت وزيرة الهجرة إننا نسعى لمعرفة أماكن تواجد الطلبة وتقييم مدى الخطورة التى يتعرضون لها حاليا وفقا للمستجدات، لإعداد تقرير بالموقف والنظر فى البحث والتقييم الشامل لدراسة إمكانية وضع خطة إخلاء عاجلة وفقا للموقف والمستجدات بصورة موضوعية وسريعة.

ودعت الوزيرة كل الطلاب المصريين فى السودان إلى ملء استمارة التسجيل الإلكترونية والتى تم إرسالها من خلال مجموعات التواصل التى تم إنشاءها خصيصا للتواصل المستمر مع طلابنا فى السودان لمتابعة أوضاعهم وأى مستجدات تطرأ على الوضع لسرعة التدخل، ويتم ذلك من خلال ممثل مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج بالسودان.

وخلال اللقاء، قال أحمد يسرى، ممثل مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج بالسودان، إن عدد الطلاب المصريين فى السودان أقل من العدد الفعلى، وأن عددا كبيرا من الطلاب متواجدين بمصر، نظرا لأن شهر رمضان فى السودان يعد إجازة رسمية فى كثير من الجامعات وأغلب الطلاب المصريين غادروا لقضاء الإجازة بمصر، والباقيين فى السودان انتظارا لاختبارات عقب العيد، موضحا أن عدد من قام بالتسجيل فى الاستمارة الالكترونية حتى الآن وصل لنحو أكثر من 400 طالب وأنه تواصل مع العديد من الطلاب لملء الاستمارة لتيسير التواصل معهم.

وقال الطلاب وأولياء الأمور المشاركون فى اللقاء إن أوضاع أبنائهم فى السودان مضطربة وغير مستقرة وخصوصا المتواجدين فى الخرطوم، وهناك انقطاع الكهرباء والمياه لفترات طويلة مع صعوبة الخروج من المنازل لشراء احتياجاتهم من طعام ودواء، متسائلين عن موقف استكمال دراستهم فى حالة عودتهم إلى مصر.

وفى هذا الصدد، طالبت السفيرة سها جندى الطلاب بتسجيل أية ملاحظات لديهم سواء من نقص طعام أو دواء لدى مجموعات التواصل مع وزارة الهجرة حتى يتسنى للوزارة أن تتواصل مع السفارة أو أعضاء الجالية لتقديم كافة أشكال الدعم للمحتاجين لهذه المواد، كما أبدى عدد من أولياء الأمور استعدادهم لمساعدة الطلاب المتواجدين فى مناطق خطرة، عبر التواصل مع معارفهم من السودان خاصة من نفد الطعام لديهم، وأكدت أن هذا هو حال المصريين سند دوما لبعضهم.

وأعلنت السفيرة سها جندى عن أنه قد تم تخصيص رقمين للطوارئ فى السفارة المصرية بالسوادان يتم التواصل من خلالهما وهما:

00249129506391

00249912746818

وبخصوص استكمال دراسة الطلاب فى حالة عودتهم إلى مصر، أكدت الوزيرة أنه سيتم دراسة الأمر واتخاذ كل الإجراءات، آخذا فى الاعتبار الآليات التى تم اتباعها بهذا الشأن عند التعامل مع الطلاب المصريين فى أوكرانيا وروسيا عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأهابت وزيرة الهجرة بالجالية والطلاب الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الخارجية المصرية والتى أعلنتها سفارتنا فى الخرطوم، ومتابعة صفحات وزارة الهجرة التى ستقوم بنشر كل المستجدات بصورة دائمة، خاصة فى ظل غلق المطارات والحدود، متمنية السلامة للجالية المصرية وللأشقاء فى السودان.

واختتمت السفيرة سها جندى اللقاء مطمئنة الطلاب وأولياء الأمور بأن مصر لن تترك أبنائها وتقف فى ظهرهم لمواجهة أية تحديات التى مما لاشك فيه أنها ستنتهى، مشيرة إلى أن هذه المعلومات ستساعد الدولة المصرية فى وضع خطط للتعامل مع أى وضع.