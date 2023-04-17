هيئة الدواء تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد شم النسيم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 12:29 مساءً - تتقدم أسرة هيئة الدواء المصرية بالتهنئة القلبية الحارة للشعب المصري العظيم بمناسبة عيد شم النسيم، داعين الله أن يستمتع أبناء مصر بأجواء الربيع المبهجة، والتنزه بالحدائق والمنتزهات العامة، وأن تعم الفرحة والاحتفالات كامل ربوع الوطن.

كما تحذر من الإفراط في تناول الأسماك المملحة، والتأكد من سلامة مصدرها، وقيام مرضى الضغط المرتفع والأمراض المزمنة باستشارة الطبيب المعالج، والالتزام ببرنامج الطعام الذي يسيرون عليه منذ بداية شهر رمضان الكريم.