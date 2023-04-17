السيدة انتصار السيسي بمناسبة "شم النسيم": أدام الله فرحتنا والسعادة فى حياتنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 01:32 مساءً - تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة احتفالات شم النسيم، مضيفة على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك":"أدام الله فرحتنا وبهجتنا والسعادة فى حياتنا، كل عام ونحن جميعا بخير وسعادة".

وكانت السيدة انتصار السيسى، كتبت أمس عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، التي يضرب المصريون فيها المثل العظيم في الترابط والتضامن والوحدة الإنسانية، وأدعو الله في هذه المناسبة أن يديم على بلدنا الأمن والأمان والاستقرار".