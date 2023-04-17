المشاط تطالب البنك الدولى بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار المناخية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة الوزيرة التى ألقتها نيابة عن محافظى الدول الإفريقية بمجموعة البنك الدولى، خلال التجمع الإفريقى بين أعضاء المجموعة الاستشارية الإفريقية وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى 2023، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأضافت المشاط وفقا لبيان الوزارة اليوم الإثنين أن مصر عملت، خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، على تحقيق تقدم بهذا الملف من خلال التوصل لاتفاق حول إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتحقيق العدالة المناخية، مطالبة البنك الدولى بتعزيز الدعوة لتفعيل هذا الصندوق فى الوقت المناسب وتوفير التقارير والمساعدات الفنية للدول الإفريقية لتحديد مستوى التعويض الملائم لها.

وأوضحت أن أزمة التغيرات المناخية تقوض مكاسب التنمية التى تحققت على مدار العقود الماضية وترفع معدلات الفقر لاسيما فى قارة إفريقيا، موجهة الشكر لمجموعة البنك الدولى على التمويل الذى أتاحته لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء فى عام 2022 بقيمة 14.3 مليار دولار، بجانب إصدار تقارير المناخ والتنمية CCDRs.

وتوقعت أن هذه التقارير تمكن مجموعة البنك الدولى وشركاء التنمية الآخرين من تعزيز الدعم المناخى وفقا لاحتياجات كل دولة من خلال التوافق بين أطر الشراكة القطرية الحالية.

وتابعت أن إنشاء الصندوق الائتمانى الجديد لحشد التمويل وتوسيع نطاق العمل المناخى من خلال خفض الانبعاثات، عبر إتاحة التمويلات والمنح من البلدان والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، سيمثل داعما لجهود العمل المناخى العالمى.

وأعربت عن تقديرها للتقارير ربع السنوية التى يتيحها البنك الدولى حول الأمن الغذائى وكذلك توفير الموارد المالية لتلبية الاحتياجات الغذائية قصيرة وطويلة الأجل.

ووجهت وزيرة التعاون الدولى عددا من الرسائل المتعلقة بالدول الإفريقية من أهمها أنه وفقا لتقرير فجوة التكيف لعام 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن تدفقات تمويل جهود التكيف للبلدان النامية تقل بـ(5: 10) مرات عن الاحتياجات المقدرة، وستحتاج إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.

ولفتت إلى أن معظم التمويل المناخى المتاح حاليا ولا سيما التمويل الخاص موجه بشكل أكبر نحو التخفيف، داعية البنك الدولى لتوجيه 70% من أمواله الخاصة بالمناخ إلى إفريقيا من أجل التكيف والدعوة إلى تفعيل "صندوق الخسائر والأضرار".

وطالبت مجموعة البنك الدولى بتضمين معلومات عن مصادر التمويل المبتكرة المحتملة فى تقاريرها الخاصة بتقارير الدول الأطراف، بالإضافة إلى ذلك، مؤكدة ضرورة تشجيع البنك على تعميق تعاونه مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى مثل بنك التنمية الإفريقى ومنصات مثل وكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقى- نيباد فى جدول أعمال المناخ.

وأبدت المشاط فى ختام كلمتها عن ترحيبها بالمناقشات حول خارطة طريق التطور لمجموعة البنك الدولى، مؤكدة أهمية الالتزام المستمر بالأهداف المزدوجة لمجموعة البنك الدولى المتمثلة فى إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة.

وأوضحت أن حلول مواجهة التغيرات المناخية تسهم فى تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق فإننا نتوقع أن نتيجة عملية التطور لن تضع أى عبء لا داعى له على إفريقيا وستضمن اتباع نهج شامل ومتوازن لتمويل المناخ بين التكيف والتخفيف.

وتشارك وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، فى فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والتى تعقد تحت شعار (الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية)، وذلك بمشاركة محافظى البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية؛ لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمى.