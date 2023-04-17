احتفالات ورسائل توعوية.. أنشطة متنوعة للهلال الأحمر خلال عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وأضاف الناظر فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين أن الخطة تتضمن انتشار متطوعين الهلال المدربين على تقديم الإسعافات الأولية والتدخل فى حالات الطوارئ المختلفة فى أماكن تجمعات المواطنين بالمساجد والحدائق والمنتزهات.

وأوضح أن بعض فروع الهلال بالمحافظات المختلفة تنظم احتفالات للأطفال الأيتام ببعض دور الرعاية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.

ولفت إلى أن المتطوعين هم القوام الأساسى للجمعية التى تولى تدريبهم وبناء وتنمية قدراتهم اهتماما كبيرا، حيث أن التدريب لا يقف عند حصولهم على التدريبات الأساسية عند التحاقهم بالجمعية لأول مرة، ولكنها عملية مستمرة.

وأشار إلى أنه لدى الهلال خطة تدريب سنوية تشمل تزويد المتطوعين بالمهارات والخبرات اللازمة لحماية نفسه والتعامل مع أى طوارئ، وبشأن تواجد المتطوعين بأماكن التجمعات فى الأعياد، فلا يقتصر دورهم على التدخل حال أى طارئ، ولكن يمتد لنقل رسائل توعوية إلى المواطنين وخاصة الشباب.