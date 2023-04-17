خطة الصحة لـ «التأمين الطبى» فى عيد الفطر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى هذا الإطار أكدت الوزارة وضع قواعد موحدة للتأمين الطبى للفعاليات والتعامل مع الأزمات، مع تكثيف المرور على المنشآت خلال العيد ومتابعة توافر خدمات المرضى.

وتشمل الخطة الطرق والمحاور الرئيسية ودور العبادة والأماكن العامة، حيث تم توفير 3339 سيارة إسعاف، و12 لانشا نهريا و12 استور إسعافى.

وشدت الوزارة على توفير الفرق الطبية المدربة بجميع الأقسام، ومتابعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، والاطلاع على مخزون اللقاحات والأمصال بجميع المحافظات.

كما أكدت على التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل خلال تلك الفترة، ورفع تقارير دورية من قيادات الوزارة بشأن العمل.