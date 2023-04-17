وزيرة البيئة تستكمل مشاوراتها لدعم الاستثمار بالمحميات الطبيعية

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا موسعاً عبر خاصية الفيديو كونفرانس واحد مستثمرى القطاع الخاص لبحث تنظيم مارثون عالمى بمحمية وادى الريان بمحافظة الفيوم من مقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة استكمالا لمشاوراتها لدعم الاستثمار البيئى بالمحميات الطبيعية، وبحضور قيادات الوزارة المعنية.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع، أهمية طرح أنشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة فى ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية فى هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكل المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية.

وقدم المستثمر مقترحًا لإقامة النسخة المصرية لسباق الرمال بمحمية وادى الريان مشيرا انه مارثون وسباق رياضى عالمى لمسافة حوالى 120كم يقام لمدة أربعة أيام فى الصحراء ويهدف الى الترويج ودعم السياحة البيئية فى وادى الريان وقد تم تنظيمه لأول مرة منذ 40 عام بالمغرب ويتم تكراره بالعديد من الدول وله شهرة عالمية واسعة ويذاع عبر القنوات التلفزيونية العالمية ومنصات البث الرقمى ومن المتوقع حضور 300 مشارك من جنسيات مختلفة فى النسخة الأولى منه بمصر ويقام الحدث تحت رعاية عدد من الوزارات على ان يتم تنظيمه بالتعاون مع أحد الشركات الفرنسية المتخصصة فى الدعاية والتسويق.

كما تضمن الاجتماع عرض فيلم قصير عن السباق ودوره فى دعم العمل البيئى والحفاظ على الموارد الطبيعة.

وأبدت وزيرة البيئة موافقتها المبدئية على دعم السباق، شريطة أن يلتزم القائمون عليه بالمعايير والاشتراطات الخاصة بالمحميات الطبيعية، وضرورة تحديد المسؤليات والأدوار لكافة الشركاء، مع إتخاذ كافة الإجراءات والحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

وتقدم المستثمر بالشكر والتقدير لوزيرة البيئة على ما تقدمه من دعم للمستثمرين لتحقيق التنمية السياحية البيئية داخل المحميات الطبيعية.