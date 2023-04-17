صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ 145 ألف منتفعة خلال مارس

جدة - نرمين السيد - واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر مارس الماضى، وذلك ضمن جهود المحافظة، للاهتمام بالأسرة المصرية والصحة الإنجابية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.





قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، تمكنت من تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 145 ألف و871 منتفعة، منها 20 ألف و812 جدد و125 ألف و59 مترددا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحى وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة. وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم تنفيذ 118 ألف و985 زيارة منزلية، عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 79530 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لعدد 33979 سيدة حامل، وتقديم الرعاية الصحية لعدد 11784 سيدة بعد الوضع، فضلا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية حيث تم تنفيذ 33832 ندوة عن فيروس كورونا و33832 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و29364 ندوة عن الأمراض المزمنة والفحص الذاتى للثدى.

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