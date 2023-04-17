ضبط وإعدام 1.5 طن أغذية وغلق مصنعين للرنجة مخالفين بالشرقية

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يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وتم خلال الحملة المرور على المنشآت الغذائية بفاقوس والحسينية، والتى أسفرت عن ضبط 2 مصنع للأسماك المدخنة "رنجة" بفاقوس والحسينية، بهما نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، ويمثلا خطر داهم على الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنعين.
كما تم إعدام 610 كجم أسماك مدخنة، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وضبط 1.1 طن أسماك مدخنة لعدم وجود تاريخ إنتاج عليها، ولسوء التخزين، وتم سحب 2 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 4 محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة بفاقوس والحسينية.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على إستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.
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