سامح شكرى يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودى بشأن الأزمة فى السودان

جدة - نرمين السيد - وكشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال جاء للتشاور وتبادل التقديرات بشأن تطورات الأزمة، حيث اتفق الجانبان على ضرورة بذل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها.

وقد أكد الوزير شكرى خلال الاتصال على ان الرسائل المصرية للطرفين السودانيين تشدد على أهمية تغليب الحكمة والاستماع لصوت العقل بشكل يؤدى الى وقف فورى لإطلاق النار يسهم فى حقن دماء الشعب السودانى والحفاظ على مقدراته. وقد اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال الأيام القادمة لمتابعة تطورات الأزمة وجهود احتوائها.