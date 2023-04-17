وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيرته الفرنسية لمناقشة الأزمة السودانية

جدة - نرمين السيد - تلقى السفير سامح شكرى وزير الخارجية، اتصالا هاتفيًا مساء اليوم الإثنين، من كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا للتشاور وتبادل التقييم بشأن التطورات الجارية فى السودان.





صرح السيد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزيرة خارجية فرنسا أعربت خلال الاتصال عن قلق بلادها العميق نتيجة المواجهات العسكرية الجارية وتأثيرها المتفاقم على أرواح وسلامة المدنيين، حيث اتفق الجانبان على ضرورة العمل من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى أقرب وقت وحل الخلافات بين أطراف النزاع من خلال المفاوضات، بما يحقن دماء الشعب السودانى، ويعيد البلاد للمسار السياسى السلمى.

كما تم التأكيد خلال الاتصال على أهمية امتناع أى طرف خارجى عن التدخل فى هذا النزاع بصورة تفاقم من حدته، وبما يسهم فى استعادة السودان لأمنه واستقراره فى أقرب وقت.

هذا، وقد حرص سامح شكرى، وفقًا لتصريحات المتحدث الرسمى، على إحاطة نظيرته الفرنسية بالجهود التى تبذلها مصر من أجل وقف النزاع الجارى، بما فى ذلك نتائج وتوصيات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأخير.