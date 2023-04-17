وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد منافذ تقديم الخدمة بفاقوس

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتشغيل التجريبى الفورى لقسم الحضانات الجديد بمستشفى فاقوس المركزى، بعد تطويره ورفع كفاءته بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من 5 مليون جنيه بالتعاون مع جمعية سفراء الخير، بجانب تبرع شخصى من الدكتور محمد عرفات مدير المستشفى بمبلغ 50 ألف جنيه، لتصل القدرة الاستيعابية للقسم الجديد 20 حضانة، بعد أن كانت 15 بالقسم القديم.





جاء ذلك أثناء زيارة الدكتور هشام مسعود لمستشفى فاقوس المركزى، يرافقه نائب مدير عام الطب العلاجى بالمديرية، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

هذا وقد وجه أيضا وكيل الوزارة بتخصيص واستبدال الجناح الثانى للحضانات ليصبح عناية مركزة للأطفال، وتوفير الكوادر البشرية، والتدريب الجيد لهم، وتجهيز العناية بالتجهيزات الطبية اللازمة لتسع 8 أسرة، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وذلك لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة فاقوس، والذى يخدم أكثر من مليون و200 ألف نسمة.

كما تفقد أيضا قسم الاستقبال والطوارئ، موجها بتوفير عدد من الكراسى المتحركة الخاصة بالمرضى عند مدخل القسم.

كما وجه بإجراء الصيانة اللازمة لأعمال الصرف الصحى نظرا لوجود رشح مياه بأحد الجدران، كما تلاحظ وجود عطل بالجهاز الثانى للأشعة المقطعية، مكلفا مدير المستشفى بسرعة استعجال شركة الصيانة لإصلاح الجهاز، كما وجه بعمل دراسة شاملة بالاحتياجات الأولية لأعمال صيانة المبانى وتطوير ورفع كفاءة بعض الأقسام بالمستشفى، ومنها صيانة الصرف الصحى، وعزل سطح المستشفى.

كما تفقد العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تفقد مطبخ المستشفى للتأكد من تلاقى السلبيات التى تم رصدها أثناء الزيارة السابقة لوكيل الوزارة، والتأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين بالمستشفى، وفى نهاية الزيارة كلف "مسعود" مدير المستشفى، بصرف مكافأة 5 أيام لجميع الفرق الطبية والعاملين المشاركين فى تطوير وتشغيل قسم الحضانات الجديد بالمستشفى.

وفى سياق آخر قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور على وحدة طب الأسرة بالديدامون، التابعة للإدارة الصحية بفاقوس، تفقد خلالها خدمات الرعاية الأولية، وطب الأسرة، وتنظيم الأسرة، والأمومة والطفولة، والخدمات الطبية بالمبادرات الرئاسية المختلفة، وقام بمناظرة سجلات التردد على الوحدة، متابعا جلسات التطعيمات الروتينية، كما تابع مؤشرات أداء عمل الفرق المشاركة فى تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19، وذلك ضمن حملة طرق الأبواب الجارى تنفيذها خلال هذه الفترة بالمحافظة.