حالة الطقس.. أمطار رعدية على هذه المدن غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 07:26 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس

كما توقعت أن يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، ومائلا للبرودة على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على سيناء، بارد ليلا.

الحالة الجوية

ويكون هناك أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على اقصى غرب البلاد" السلوم، مطروح" على فترات متقطعة

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بدءا من الغد وحتى الأسبوع المقبل.

ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد وشمال سيناء، حار على الجنوب، بارد ليلا.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة خلال الأسبوع الجارى.