قناة الحياة تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين والشيخ أحمد مكى يؤم المصلين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 09:30 مساءً - تقدم قناة الحياة، بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين، ويؤم المصلين في صلاة العشاء الشيخ أحمد مكي، فيما رفع الأذان الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

وتعرض قناة "الحياة"، بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح يوميًا وطوال شهر رمضان الكريم من مسجد الحسين بالقاهرة بصوت كبار القراء.

وأعلن محمود التونى، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، أنه فى إطار التطوير الكبير، الذى تشهده الشبكة واتساقاً مع الجهود الوطنية لدعم وتعزيز القوة الناعمة المصرية وتقديم الواقع المصرى الخالص بكل تفاصيله، سيتم إذاعة صلاة العشاء والتراويح على شاشة قناة الحياة.