تنبيهات عاجلة من «التعليم» بشأن امتحانات أولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - ووجه الخطاب المديريات والإدارات التعليمية والمداس ضرورة الالتزام بما يلى:

- التنبيه مشددا على كافة الجهات المعنية والإدارات التعليمية التابعة لكل مديرية، بمراعاة الالتزام بمواعيد عقد الامتحانات بدءا من السبت الموافق 6/5/2023، وعدم عقد أية امتحانات خارج المواعيد المحددة.

- يعد الامتحان الإلكترونى هو الامتحان الأصلى للطلاب، لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقى، إلا فى حالة الضرورة القصوى وبعد التأكد من الأسباب التى تدعو لذلك من جانب مسؤول التطوير التكنولوجى بالمدرسة، مع اتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

- التأكيد على مدارء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائى التطوير التكنولوجى فى حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.

- التنبيه مشددا على أن يكون الامتحان الورقى للطلبة الذين يؤدون الامتحان ورقيا (منازل- الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا) هو ذات الامتحان الإلكترونى.

- بالنسبة لطلاب الدمج، تعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع فى الأعوام السابقة.

- ممنوع منعا باتا اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو أى وسيلة أخرى داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشروع فى الغش؛ حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش.

- يتم تصحيح الامتحانات الورقية داخل المدارس فى سرية تامة أسوة بما تم فى الفصل الدراسى الأول، مع التأكيد على إعلان النتيجة لجميع الطلاب (إلكترونى/ ورقى) فى آن واحد.

- إذا تغير الطالب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسى الاول فى مادة أو أكثر، يعقد له امتحان تكميلى فى الجزء الذى تمت دراسته خلال هذا الفصل فى نهاية العام الدراسى عقب امتحان الفصل الدراسى الثانى، أما إذا وقع هذا التغيب عن امتحان الفصل الدراسى الثانى، فيؤدى الامتحان فى المواد التى تغيب فيها فى هذا الفصل مع امتحان الدور الثانى، ويكون امتحانه فى الجزء من المنهج الذى تمت دراسته فى الفصل الدراسى الثانى فقط.

- فى حالة وجود أكثر من مادة امتحانية فى اليوم الواحد، وتغيب الطالب عن أداء امتحان المادة الأولى، يحق له أداء الامتحان فى المادة الثانية لذات اليوم.

- اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحان (إلكترونى/ ورقى) طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

- يتم إلحاق هذا الخطاب بالكتابين الدوريين رقم 52 لسنة 2022، و7 لسنة 2023.