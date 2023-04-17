للمعلمين والطلاب.. مد فترة التقديم للمدارس اليابانية حتى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - قررت إدارة المدارس المصرية اليابانية، مد فترة التقديم لطلاب المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال، وكذلك المعلمين الراغبين فى الالتحاق بالمدارس إلى 5 مايو المقبل، نزولًا على رغبة أولياء الأمور والمعلمين ونظرًا للإجازات الرسمية المتعددة.





وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم الإلكترونى لقبول دفعة جديدة من طلاب المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2023/2024، يوم الأحد الموافق 2 أبريل ولمدة 15 يوماً، قبل قرارها بمد فترة التقديم حتى 5 مايو المقبل. ويمكن للراغبين فى التقدم الدخول إلى هذا الرابــــط https://ejs4students.moe.gov.eg/ وبالنسبة للمعلمين، فقد أعلنت الوزارة فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2023/2024، فى 16 مارس 2023 ولمدة 15 يوماً، ورغم انتهاء فترة التقديم، قررت إتاحة الفرصة من جديد للراغبين فى الالتحاق بفريق العمل حتى 5 مايو المقبل. ويمكن للمعلمين الراغبين فى التقدم، الدخول إلى هذا الرابـــــط https://ejsadm.moe.gov.eg/?fbclid=IwAR2-twsD5JAoQJtGkujK8b7YQPFpfnTXB31BiEO3IncaeoywDBLlpbcTTEQ

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