الجامع الأزهر كامل العدد في ليلة السابع والعشرين من رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 11:28 مساءً - شهدت أروقة الجامع الأزهر وساحاته، اليوم الاثنين، حشدًا كبيرًا من المصلين، الذين حرصوا على أداء صلاتي العشاء والتراويح في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، متقربين إلى الله بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم، آملين أن تكون ليلة القدر.

صلاة التراويح بالجامع الأزهر

وكثفت إدارات الجامع الأزهر والإدارات المعاونة لها من مشيخة الأزهر جهودها لاستقبال الوفود المتزايدة من المصلين، من قبل صلاة المغرب، حيث تم تنظيم الإفطار الجماعي اليومي الخاص بالطلاب الوافدين، ثم تهيئة الأروقة والمصليات وصحن الجامع الأزهر لاستيعاب آلاف المصلين المصريين والوافدين.

وتقدم المصلين الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف، وأقيمت صلاتي العشاء والتراويح بسور الطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة، برواية قالون عن نافع المدني، والدوري عن أبي عمرو البصري، وخلاد عن حمزة الكوفي، وهشام عن ابن عامر الشامي.

التراويح في الجامع الأزهر

وأم المصلين الليلة في صلاة العشاء بالجامع الأزهر؛ الشيخ محمد عليوة النجار، وفي صلاة التراويح الدكتور أسامة الحديدي، والشيخ محمد علاء الدين السباعي، والشيخ رضا رمضان محمد، بينما أم المصلين في مسجد مدينة البعوث الإسلامية، الشيخ محمد جمعة، والشيخ أحمد العجمي، والشيخ كمال محمد علي، والشيخ عمرو فاروق.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى ‏صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء ‏القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام ‏الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ‏ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 ‏وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).‏