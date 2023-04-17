محمد صلاح أكثر لاعب يسجل بالقدم اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 11:28 مساءً - انفرد الدولي المصري محمد صلاح بترتيب الأكثر تسجيلا للأهداف بالقدم اليسرى بعد هدفه في مباراة ليدز يونايتد ضد ليفربول المقامة حالياً على ملعب "ايلاند رود"، فى ختام منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري 2022-2023.

وجاءت قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بالقدم اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي

محمد صلاح (106)

روبي فاولر (105)

فان بيرسي (94)

ريان جيجز (83)

رياض محرز (65)

محمد صلاح

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي ليدز يونايتد ضد ليفربول التشكيل الرسمي لمباراتهما المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم الإثنين.

ويدخل الريدز مواجهة الليلة، بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، وهو يحتل المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، فيما يأتي ليدز يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.

وخاض ليفربول 29 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حقق خلالها 12 انتصارا، بالإضافة إلى 8 تعادلات، فيما تلقى 9 هزائم وسجل لاعبوه 50 هدفا واستقبلت شباكه 35 هدفا.

ويسعي الريدز للعودة للانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعد الفشل في تحقيق أي فوز خلال آخر 4 جولات بالمسابقة المحلية، حيث يعود انتصاره الأخير في البريميرليج إلى مواجهة مانشستر يونايتد التي حسمها ليفربول بإنتصار تاريخي 7-0 على أرضية ملعبه "آنفيلد".

وخسر ليفربول أمام بورنموث 0-1 في الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ثم سقط 1-4 أمام مانشستر سيتي في الجولة الـ 28، وتعادل سلبيًا أمام تشيلسي في الجولة التاسعة والعشرين.

كما حقق الريدز تعادلاً قاتلاً مع ضيفه أرسنال، بهدفين لكل منهما، فى المواجهة النارية التي أقيمت بينهما على ملعب "أنفيلد"، في قمة الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.

يأمل ليفربول في الخروج من الموسم الحالي، بضمان مقعدًا مؤهلا للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل على الرغم من تضاؤل فرصته في ذلك، خاصة وأنه يستعد للخروج بموسم صفري بدون تحقيق أي لقب على المستويين المحلي والأوروبي.

ويخوض النجم المصرى محمد صلاح، مواجهة ليدز الليلة بمعنويات مرتفعة، بعدما فاز مؤخرا أفضل لاعب في صفوف ليفربول عن مارس المنتهي.

وأعلن نادى ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إنه تم اختيار محمد صلاح أفضل لاعب خلال شهر مارس، حيث تفوق على زملائه في الفريق كودي جاكبو وأليسون بيكر في الاستطلاع على موقع ليفربول.

وساهم محمد صلاح بـ20 هدفا خلال مشاركته في 29 مباراة مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، حيث سجل قائد المنتخب الوطني 13 هدفا بالإضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

وجاء تشكيل ليدز يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ليلان ميسيلار.

خط الدفاع: جونيور فيريو، باسكال ستريك، روبن كوخ، راسموس كريستنسن.

خط الوسط: مارك روكا، بريندان أرونسون، ويستون ماكيني.

خط الهجوم: لويس سينيسترا، رودريجو، جاك هاريسون.

بينما جاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: جواردان هندرسون، فابينيو، كيرتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، دييجو جوتا.