أهم تصريحات الرئيس السيسى عقب اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة، وجهودها فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، كما استعرض تداعيات الأحداث الجارية داخل السودان الشقيق جراء حالة التصعيد بين قوات الجيش، وقوات الدعم السريع، وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع خلال الفترة القادمة من نتائج وتداعيات تؤثر على أمن وسلامة المنطقة.

وقال الرئيس السيسى، خلال الاجتماع، إن مصر كانت دائما حريصة على أن تكون سياستها الخارجية خلال السنوات الماضية عنصراً متوازناً ومعتدل جداً مع قضايا المنطقة، مضيفاً : لو شفنا خلال الشهور الماضية الاوضاع التى تشهدها المنطقة والاحداث فى المسجد الاقصى والقطاع كان دائماً مصر بتقول بدور ايجابى جداً لعدم تصعيد الموقف.

وأضاف السيسى أن ما يحدث فى السودان شأن داخلى السودان ولا ينبغى ان يتم التدخل فيه حتى لا يحدث تأجيج وتطور الصراع بشكل غير مناسب للسودان أو المنطقة كلها.

وأكد الرئيس أن من ثوابت السياسية المصرية هى عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الاخرى ، وكل دولة لها خصوصيتها فى إدارة سياستها وأوضاعها الداخلية .

وأشار إلى أن مصر تتعاون مع الدول بمبدأ البناء والتعمير والتنمية وبعيداً عن التدخل فى شؤونها وهذا هو موقف مصر الثابت الذى لن يتغير ، مشيرا الى ان مصر لا تتدخل شئون أى دولة وتسعى فقط للعب دور ايجابى فى الموقف والوساطة لاحداث هدوء واستعادة الأمن والسلام والاستقرار بين الفرقاء فى دولة السودان أو غيرها من الدول وهذا هو الدور الذى يمكن ان تلعبه مصر.

وأوضح السيسى انه خلال الايام القليلة الماضية تم التواصل مع سكرتير عام الأمم المتحدة ووجهنا نداء بعده لاستعادة الهدوء والجلوس على مائدة الحوار بين كافة الأشقاء فى دولة السودان سواء كان الجيش السودانى او الدعم السريع ، لافتاً الى ان ليس من مصلحة دولة السودان أبداً ولا المنطقة فى حدوث اقتتال داخلى بين الفرقاء

وشدد الرئيس السيسى على أهمية الجلوس على مائدة المفاوضات والحديث وطرح كافة الملفات للوصول الى اجراء يجنب السودان مزيدا من التدهور ، مضيفا : احنا شفنا خلال السنوات الماضية فى دول آخرى عندما غاب الحوار وكان الصوت فقط للسلاح وموجود لم تشهد هذه الدول الاستقرار ودفعت تكلفة كبيرة جداً من امنها وسلامتها واقتصادها وفقدت وقت ثمين جداً جداً كان يتم استثماره فى البناء والتنمية والتعمير .

وجدد الرئيس التأكيد على ان مصر لا تتدخل أبدا فى شؤون الدول الداخلية وهذا موقف ثابت ولا يتغير وأى تدخل اذا لم يكن ايجابى فليس من مصلحة هذه الدولة أو علاقات مصر معها .

وأضاف أن التاريخ سيسجل لنا هذه المواقف سواء كانت ايجابية أو سلبية ، وحريصين على ان تكون السياسية المصرية تتسم بالتوازن والاعتدال ، مضيفا: تحدثت مع رئيس جنوب السودان سيلفا كير وأكدت على استعداد مصر للعب دور وساطة مع الاشقاء فى السودان للوصول الى هدنة والتفاوض والاتصالات لا تنتهى مع الجيش السودانى وقوات التدخل السريع لتشجيعهم وحثهم لايقاف اطلاق النار وحقن دماء السودانين واستعادة الاستقرار.

ولفت إلى أنه من ضمن الاتصالات المكثفة التى تقوم بها مصر التأكيد على أمن وسلامة القوات المصرية فى السودان التى كانت موجودة وفقاً ببروتوكول بين مصر والدولة السودانية للتدريب المشترك وهذا الأمر لابد ان يكون واضح لنا جميعاً كدولة أن هذه القوات كانت موجودة ليس لدعم طرف على الآخر وهذا كلام غير صحيح.

وشدد الرئيس على أن القوات المصرية فى السودان هى قوات رمزية للتدريب مع الاشقاء فى السودان وليس لها هدف آخر .. مضيفاً : نكثف الاتصالات مع الاشقاء للوصول الى هدنة ووقف اطلاق النار والتفاوض للوصول الى حل ينهى الأزمة فى أسرع وقت ممكن حقناً لدماء السودان ومزيداً من التدهور وعدم الاستقرار

وتابع الرئيس: "الاتصالات التى نقوم بها للتأكيد على أمن وسلامة هذه العناصر المصرية وهذا ما سمعناه خلال تصريحات قائد قوات الدعم السريع بأنهم فى أمن وسلام وتحت مسؤولية الشخصية ونتمنى اننا نستعيد هذه القوات فى أسرع وقت ممكن .

وقال السيسى أنه اراد فى بداية الحديث خلال الاجتماع على استعراض ملخص عن الموقف فى المنطقة بمناسبة انعقاد المجلس وانعقاد ٢٥ أبريل

وتابع السيسى : أتمنى من الله ان يحيط المنطقة بالامن والسلام واستعادة الاستقرار الذى تستحقه لشعوبها.