أمانة اثنين من رجال إسعاف الفيوم.. قاما بتسليم 2 مليون جنيه إلى أصحابها

جدة - نرمين السيد - شهدت محافظة الفيوم، مساء أمس الإثنين، موقفا جديدا لشهامة وأمانة رجال الإسعاف المصرية؛ حيث هرعت الأطقم الإسعافية لإنقاذ عدد من المصابين بحادث على طريق الفيوم – القاهرة" حيث وصلت خلال 4 دقائق فقط.





وذكرت هيئة الإسعاف، فى بيانٍ لها، أن رجال الإسعاف فوجئوا بوجود مبلغ مالى يناهز المليونى جنيه بحوزة المصابين. وتابعت: "بالفعل وبدون تردد تواصلت أطقمنا الإسعافية مع ذوى المصابين لاستلام تلك الأموال". ولفتت إلى أن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية تابع مجريات الحادث وتسليم الأمانات؛ حيث أكد أن تلك الواقعة مثال وبيان عملى للأخلاق التى يتسم بها رجال الإسعاف المصرية، فى ذودهم عن أرواح المصابين ومقدراتهم. وأعرب رشيد عن اعتزازه بأمانة وشهامة المسعف: محمود محمد مرسى، وفنى قيادة مركبة الإسعاف: شعبان عبدالله عبدالسلام.

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