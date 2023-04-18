طقس الثلاثاء.. ظاهرة جوية قوية تمتد إلى القاهرة الكبرى

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى وجود ظاهرة جوية تتمثل فى تكون الأتربة العالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وسيناء، وجنوب البلاد.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا، على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وعن البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 35 20

العاصمة الادارية 35 19

6 أكتوبر 36 18

بنهـا 34 20

دمنهور 32 18

وادى النطرون 32 17

كفر الشيخ 32 18

المنصورة 32 17

الزقازيق 35 17

شبين الكوم 35 17

طنطا 32 16

دمياط 33 16

بورسعيد 32 19

الإسماعيلية 36 18

السويس 35 17

العريش 30 16

رفح 30 17

رأس سدر 34 16

نخل 35 10

كاترين 30 09

الطور 33 18

طابا 33 16

شرم الشيخ 34 21

الاسكندرية 34 17

العلمين الجديدة 33 17

مطروح 22 16

السلوم 23 16

سيوة 36 16

رأس غارب 34 21

الغردقة 35 20

سفاجا 35 20

مرسى علم 34 22

شلاتين 32 20

حلايب 28 22

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 29 19

الفيوم 36 17

بنى سويف 35 18

المنيا 35 18

أسيوط 36 19

سوهاج 35 19

قنا 36 18

الأقصر 37 20

أسوان 38 22

الوادى الجديد 37 18

أبوسمبل 35 19