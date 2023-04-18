الرئيس السيسي يشهد اليوم احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 09:29 صباحاً - يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، احتفال مصر بليلة القدر، والذي تنظمه وزارة الأوقاف بقاعة المنارة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء والسياسيين والإعلاميين وكبار رجال الدولة.

كما يحضر الحفل أعضاء بهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، وقيادات جامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كلمة للأمة بمناسبة ذكرى ليلة القدر، ويلقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب كلمة أيضًا، كما يشهد الحفل تكريم الرئيس حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.