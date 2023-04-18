محافظ القاهرة: توافر السلع بأسعار مخفضة فى أكثر من 2600 منفذ

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، توافر كل السلع بأسعار مخفضة فى الأسواق من خلال أكثر من 2600 منفذ ثابت ومتحرك من بينها أكثر من 130 منفذًا جديدًا تمت إقامتها بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية فى كل الأحياء خصوصا المناطق الأكثر احتياجًا، للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.





يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين، مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وضمان وصول السلع لهم بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وطالب محافظ القاهرة مدير مديرية التموين بالتنسيق مع مديريتى الطب البيطرى والشؤون الصحية لشن حملات دورية مكثفة على محلات الجزارة وبيع اللحوم ومحلات وأسواق بيع الأسماك الطازجة ومحلات الأسماك المدخنة والمملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، حفاظا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال عبد النعيم حامد، مدير مديرية التموين، إنه تم تشكيل غرفة عمليات للعمل خلال أيام العيد تضم قيادات المديرية ومديرى الإدارات الداخلية لتلقى بلاغات المواطنين والعمل على حلها مع وجود غرفة عمليات لجميع الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء لتلقى بلاغات المواطنين على أرقام (27420019 - 27420025 - 27420037 - 27420038).

ونوه مدير مديرية التموين بأن مواعيد المخابز ستعود للعمل مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كل الأجهزة التموينية، وإلغاء إجازات مفتشى الرقابة التجارية والتموينية.

وأوضح مدير مديرية التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها وفرت كميات كبيرة من السلع والسكر والمسلى والزبد الطبيعى والأسماك الطازجة والمجمدة واللحوم والبيض والرنجة من خلال المجمعات لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد.

وأكد مدير المديرية أنه تم التنسيق مع شركة بوتاجاسكو وبتروجاس لتغطية جميع مناطق المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك وتلبية احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز، حيث سيتم تسكين مفتش مقيم بمستودعات البوتجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وتسليم حصص سيارات شباب الخريجين.

وأضاف مدير المديرية أنه سيتم تشغيل جميع المراكز والمكاتب وسيارات شباب الخريجين خلال أيام العيد الى جانب تشغيل جميع المراكز بنسبة 100% يوم وقفة العيد، وتشغيل جميع المراكز بنسبة 75% فى ثانى أيام العيد، وستعمل المكاتب والمراكز وسيارات شباب الخريجين بنسبة 100% من طاقتها فى ثالث أيام العيد، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف الحملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد للتأكد من توافر البنزين والسولار منعا لحدوث أزمات وتكدس المواطنين أمام المحطات.